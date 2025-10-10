  • News24
Goal da tre punti

Cengio, Seccafen sigilla il match contro l’Oneglia: “La nostra voglia ha fatto la differenza”

Domenica sfida tra squadre a punteggio pieno contro l'Albingaunia Sport Albenga

Il goal di Roberto Seccafen ha chiuso la partita portando il Cengio sul 3 a 1 e rendendo quindi vano il goal nel recupero dell’Oneglia per il definitivo 3 a 2.

“Sono molto contento – commenta -, soprattutto della prestazione della squadra e di aver contribuito alla vittoria. È stata una partita complicata, abbiamo saputo soffrire e l’abbiamo portata a casa. La voglia di lottare per il compagno e di non mollare mai hanno fatto la differenza”.

Due vittorie su due quindi per il Cengio. Stesso ruolino di marca dell’Albingaunia a cui i granata faranno visita domenica.

