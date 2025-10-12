Celle Varazze batte Cairese, Pisano: “Possiamo dire tanto, un orgoglio finire con sette dell’anno scorso”

Il Celle Varazze vince 3 a 1 contro la Cairese al termine di una prestazione cinica e solida.

Così mister Mario Pisano a fine gara: “Se non fai un’ottima partita, non si fanno tre punti a Cairo. Nel secondo tempo abbiamo reagito alle difficoltà. In estate abbiamo affrontato avversari di valore per imparare ad affrontare momenti di difficoltà. Vincere a Cairo 3 a 1 e finire la partita con sette giocatori in campo dell’anno scorso è un orgoglio. Stanno subendo un calo di minutaggio ma stando dando tanto. Vedere Padovan e Calcagno così mi ha emozionato. Akkari è entrato bene ed è stato dominante”.

“I principi di gioco non sono solo offensivi – prosegue -. Dal primo giorno abbiamo lavorato per essere una squadra contro cui è difficile produrre gioco. Dobbiamo essere ancora più convinti delle nostre qualità e trovare continuità di risultati. Aspettiamo il capitano Ciancio. Possiamo dire tanto in questo campionato. Andiamo contro tutto, anche contro le grafiche digitali che dicono tre punti in meno“.

“Abbiamo sbagliato il primo quarto d’ora del secondo tempo – conclude -. C’era bisogno di tenere qualche pallone in più. Avevamo bisogno di Akkari. Un brutto avvio di ripresa frutto del 2 a 0 o forse perché non sono riuscito a dare la carica giusta“.

La parte finale dell’intervista a Mario Pisano