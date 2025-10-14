Celle “ripudia” la guerra e lo fa anche con uno striscione

Celle Ligure. Il paese ripudia la guerra e lo ha fatto aderendo alla campagna di Emergency.

“Un’iniziativa che promuove una cultura di pace basata sull’articolo 11 della Costituzione italiana, che stabilisce che l’Italia ‘ripudia la guerra’.- rimarcano dal Comune – Per questo, sabato 25 ottobre, verrà inaugurato con la cittadinanza, lo striscione con cui si vorrà mostrare che Celle dice ‘no’ alle guerre”.

Dalle bandiere, sul lungomare. Sopra la foce del torrente Ghiare, alle 10. L’adesione alla campagna è stata voluta da tutto il consiglio: dal Gruppo di maggioranza SiAmo Celle e da quelli di minoranza, Aria Nuova e Idea Comune.

“Questo – rimarcano dal Comune – per ribadire che ci sono temi per cui non esistono contrapposizioni: tutti si è sulla stessa linea che è quella della pace, che è quella della nostra Costituzione. Il Comune di Celle R1PUD1A la guerra”.