Celle ripudia la guerra e inaugura lo striscione contro i conflitti nel mondo

Visibile a tutti come monito. Primo comune in provincia a posizionarlo

Celle Ligure. Anche uno striscione ben visibile, per ripudiare le guerre. Sotto gli occhi di tutti, sul lungomare. Celle è il primo comune, a livello provinciale, ad averlo posizionato.

Il paese dice no ai conflitti e risponde schierandosi con la pace. Lo hanno inaugurato questa mattina. E c’erano tutti.

Maggioranza e minoranza, che aveva proposto di  aderire all’iniziativa di ripudiare la guerra promossa da Emergency e profondamente sostenuta fin da subito anche dalla Giunta, per  promuovere una cultura  di pace basata sull’articolo 11 della Costituzione, che stabilisce che l’Italia “ripudia la guerra”.

Striscione guerra Celle

Dalle bandiere, sul lungomare. Le associazioni, il mondo del volontariato. Gli Scout. La cittadinanza, sopra la foce del torrente Ghiare.

Striscione guerra Celle

Nell’intervista, la consigliera Antonella Caruso che si è occupata dell’iter dell’iniziativa, il sindaco Marco Beltrame con la maggioranza, Germano Gadina capogruppo di Idea Comune, Caterina Mordeglia di Aria Nuova e Monica Mocellini di Emergency. Tutti. Insieme. In nome della pace.

