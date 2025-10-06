Celle, più soldi per il Cimitero di via Sanda. Soddisfazione da parte dei cittadini

Celle Ligure. Prosegue in maniera costante la manutenzione del Camposanto. Questa mattina un sopralluogo per continuare gli interventi al suo interno.

Per il Cimitero di via Sanda, infatti, l’amministrazione ha stanziato con la variazione di bilancio precedente, un’ulteriore somma per la sua manutenzione.

“Riteniamo sia molto importante – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame – che questo luogo che accoglie i nostri cari, sia sempre mantenuto in ottime condizioni e costantemente manutenzionato”.

Visti i consensi dei cittadini, il sindaco si complimenta anche con chi cura con passione questo luogo di Memoria e ringrazia Riccardo Calcagno per l’impegno.