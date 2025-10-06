Celle, nuove griglie nella nicchie della Galleria della Crocetta

Celle Ligure. Si prosegue con la manutenzione del territorio di Celle Ligure. Molti gli interventi.

La scorsa settimana sono state installate le nuove griglie a protezione delle caratteristiche nicchie nella galleria Crocetta, lungo il tracciato dove un tempo passava il treno: “Speriamo – si augura il sindaco Marco Beltrame – che, rispetto alle vetrate, queste resistano di più agli atti vandalici”.

Continua la pulizia dei rii, ultimato il Sanda, si passa al Santa Brigida. Effettuato il trattamento anti processionarie e parassiti sui pini.

La piantumazione di nuovi lecci e la sistemazione aiuole in via Delfino. Manutenzione ai giardini dei Piani. Pulizia delle griglie e dei tombini. Sfalci e taglio erba.

“È nostro impegno far sì che questi lavori siano sempre più efficienti ed efficaci” ha concluso il primo cittadino.