Celle Ligure. Voce. Occhi liberi. La realtà delle cose. Con onestà. La bellezza del cinema indipendente arriva a Celle. Insegnamento, tecnica, segreti nella sua Mostra Internazionale che giunge alla tredicesima edizione e trasforma il paese in un palcoscenico d’eccellenza da oggi, primo ottobre, e fino a domenica prossima. E, proprio questa mattina, taglio del nastro per la rassegna. Quest’anno, la manifestazione rende omaggio alla grande regista italiana Lina Wertmüller.

Organizzata dall’associazione Progetto CineIndipendente, con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Celle Ligure, della Genova Liguria Film Commission e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, la Mostra si conferma un appuntamento centrale per la promozione culturale e cinematografica del territorio.

“Quando abbiamo cominciato, venti, venticinque anni fa ci dicevano: ‘Ma il cinema si fa a Roma’ oggi – ci spiega un appassionato Alfonso Cioce, portavoce CNA Cinema Liguria – possiamo dire, dopo anni di lavoro, che anche la Liguria è terra di Cinema”.

Che cosa si vedrà? Sicuramente un programma ricco e internazionale. E allora: oltre venticinque proiezioni tra lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da Italia, Francia, Stati Uniti, Svizzera e Croazia animeranno il centro socioculturale “Raffaele Arecco” e altri spazi cittadini. Barbara Pacini, presidente di ProgettoCineIndipendente”, sottolinea: “Il cinema indipendente è bello perché più originale, più creativo, più autonomo e più vero”.

guarda tutte le foto 17



Al via la 13^ Mostra Internazionale del Cinema Indipendente di Celle

Presentatrice ufficiale, l’attrice Eloise Valli: “Molto contenta di essere a Celle per questa mostra. Sono parigina, ma legata all’Italia per le origini di mio nonno”. Eloise sarà affiancata da ospiti di rilievo come il regista Joan Oduotan, il produttore Franco Boccagersi, lo sceneggiatore Giovanni Robbiano, il regista Henry Secchiaroli e l’attrice Claudia Salvatore.

Accanto alle proiezioni, il programma prevede workshop, panel tematici e attività formative, tra cui “Il mestiere del cinematografo” e “I linguaggi e le connessioni del cinema nella comunicazione”. Spazio anche ai giovani filmmaker, con un bando dedicato a ragazzi tra i 18 e i 28 anni chiamati a raccontare il territorio ligure attraverso brevi reportage-documentari. E questa edizione porta anche una grande novità: il debutto del Liguria Film Market, in programma dal 2 al 4 ottobre. Tre giornate di incontri, masterclass e tavoli di lavoro per favorire la nascita di nuove co-produzioni internazionali e rafforzare la filiera dell’audiovisivo.

Christian Nicoletta, responsabile Liguria Film Market: “Anche grazie all’aiuto di alcuni esperti internazionali dell’industria del cinema daremo una mano ad autori, produttori e sceneggiatori a trovare i contatti giusti per realizzare i propri progetti“. L’iniziativa, promossa da CNA Cinema Liguria e CNA Savona, vedrà la partecipazione di delegazioni francesi e svizzere, con l’obiettivo di creare sinergie tra Liguria, Piemonte e Lombardia.

Celle Ligure, crocevia di cultura e cinema. Il ritorno della Mostra, dopo la pausa dovuta ai lavori alla Sala Arecco. Orgoglioso il sindaco, Marco Beltrame: “Da anni io e la mia amministrazione crediamo in questo evento. Una promessa fatta ad Alfonso Cioce che oggi è diventata realtà. Qui si dà anche la possibilità di fare industria, di fare impresa. Questo è un piccolo, grande contributo che si inserisce in quello che, da anni, sta facendo la Liguria che è diventata un grande set cinematografico”.