Celle Ligure. Soccorso, assistenza, grande umanità. Due nuovi mezzi alla Croce Rosa di Celle. Un’ambulanza e un pulmino che, da oggi, vanno ad aggiungersi al parco macchine di questa preziosissima realtà del paese dove, da anni, i volontari garantiscono eccellente aiuto, non solo a Celle.
In Croce, dalla stazione, ci sono brave persone. La loro presenza, è fondamentale.
“La nuova ambulanza è dotata delle più moderne attrezzature per garantire interventi di soccorso sempre più efficaci e sicuri, – spiega a IVG, la presidente della Rosa, Elsa Arecco. – Il nuovo pulmino sociale è dotato di 7 posti per il trasporto delle persone offrendo migliore comfort ai cittadini che ne hanno bisogno”.
Fondazione De Mari, Cittadini, benefattori, il Comune. Orgoglioso il sindaco Marco Beltrame: “Abbiamo aiutato la Croce, realtà fondamentale, e sempre ci saremo”.
Taglio del nastro questa mattina (18 ottobre), alla presenza dei cittadini, dei soci, dei volontari della Pubblica Assistenza di piazza Silvio Volta e delle autorità.
Questi mezzi porteranno in giro anche nomi che hanno scritto la storia della Croce Rosa in questi ultimi anni. Infatti l’ambulanza è intitolata ad Antonio e Michele Isetta. Il pulmino a Orietta Siri e Pietro Dappiano.