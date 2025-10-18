Celle Ligure. Soccorso, assistenza, grande umanità. Due nuovi mezzi alla Croce Rosa di Celle. Un’ambulanza e un pulmino che, da oggi, vanno ad aggiungersi al parco macchine di questa preziosissima realtà del paese dove, da anni, i volontari garantiscono eccellente aiuto, non solo a Celle.

In Croce, dalla stazione, ci sono brave persone. La loro presenza, è fondamentale.

“La nuova ambulanza è dotata delle più moderne attrezzature per garantire interventi di soccorso sempre più efficaci e sicuri, – spiega a IVG, la presidente della Rosa, Elsa Arecco. – Il nuovo pulmino sociale è dotato di 7 posti per il trasporto delle persone offrendo migliore comfort ai cittadini che ne hanno bisogno”.

Fondazione De Mari, Cittadini, benefattori, il Comune. Orgoglioso il sindaco Marco Beltrame: “Abbiamo aiutato la Croce, realtà fondamentale, e sempre ci saremo”.

Taglio del nastro questa mattina (18 ottobre), alla presenza dei cittadini, dei soci, dei volontari della Pubblica Assistenza di piazza Silvio Volta e delle autorità.

Inaugurazione della nuova ambulanza della Croce Rosa di Celle

Questi mezzi porteranno in giro anche nomi che hanno scritto la storia della Croce Rosa in questi ultimi anni. Infatti l’ambulanza è intitolata ad Antonio e Michele Isetta. Il pulmino a Orietta Siri e Pietro Dappiano.