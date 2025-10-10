  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Prevenzione 

Celle, evitare l’allagamento del centro storico: prosegue il progetto per risolvere il problema

Lo studio di esperti e Comune. Il sindaco Beltrame: "Non è un lavoro semplice perché i parametri da rispettare sono molteplici"

Celle Ligure centro generica

Celle Ligure. Un progetto per risolvere un problema del centro storico.”Per eliminare l’allagamento di ritorno dovuto all’innalzamento del rio Ghiare e all’entrata del mare al suo interno.  – spiega il sindaco Marco Beltrame – Non è un lavoro semplice perché i parametri da rispettare sono molteplici, oltre a evitare l’allagamento, bisogna consentire sempre alle acque bianche di defluire e trovare una soluzione su come ‘scolmare’ in caso di innalzamento del livello”. Si è comunque vicini a una soluzione:

“È quasi definitiva, poi sarà importante trovare una linea di finanziamento” conclude il primo cittadino.

L’ amministrazione prosegue nello studio per risolvere la situazione. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.