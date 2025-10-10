Celle, evitare l’allagamento del centro storico: prosegue il progetto per risolvere il problema

Celle Ligure. Un progetto per risolvere un problema del centro storico.”Per eliminare l’allagamento di ritorno dovuto all’innalzamento del rio Ghiare e all’entrata del mare al suo interno. – spiega il sindaco Marco Beltrame – Non è un lavoro semplice perché i parametri da rispettare sono molteplici, oltre a evitare l’allagamento, bisogna consentire sempre alle acque bianche di defluire e trovare una soluzione su come ‘scolmare’ in caso di innalzamento del livello”. Si è comunque vicini a una soluzione:

“È quasi definitiva, poi sarà importante trovare una linea di finanziamento” conclude il primo cittadino.

L’ amministrazione prosegue nello studio per risolvere la situazione.