Celle, bimbi in marcia in nome della pace: corteo nelle principali vie del centro

Celle Ligure. Un messaggio autentico che parte anche dai più piccoli. Un corteo colorato ha sfilato per le vie del paese. In nome della pace.

L’iniziativa dell’istituto comprensivo Varazze-Celle, fin da subito favorevolmente accolta anche dal consiglio di istituto. Così, insegnanti e bambini al lavoro per preparare disegni e bandiere che hanno colorato Celle, questa mattina. Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Insieme.

Un itinerario partito dalla scuola “Baodo” di via Torre. La marcia per la Pace dei più piccoli, ha attraversato via Torre, via Colla, via Boagno, via Aicardi fino ad arrivare sulla passeggiata a mare, piazza Arecco, via Ghiglino, poi dalle bandiere, sul lungomare Colombo. Qui l’incontro con il sindaco Marco Beltrame che ha accolto gli studenti insieme al vice, Francesco Sorrentino, e agli assessori.

Un toccante minuto di silenzio dedicato a chi ha tragicamente perso la vita in guerra. Poi di nuovo, ragazzi e più piccoli, in un percorso di amicizia per promuovere la pace, a livello globale. Anche la vicina Varazze ha visto i suoi piccoli marciare. Iniziative anche da parte dei bambini della scuola di Casanova.

Il sindaco Marco Beltrame: “Con piacere oggi l’amministrazione ha aderito ad una bellissima iniziativa dell’istituto scolastico di Celle e Varazze, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, accompagnati da tanti genitori ed insegnanti, hanno sfilato sventolando una miriade di bandierine della pace per le vie del paese. L’amministrazione per l’occasione ha deciso di issare la bandiera della pace su un pennone. Ringrazio nuovamente gli organizzatori e le organizzatrici di questa bellissimo evento. Ed auspico che proprio grazie ai più giovani si possa arrivare ad un mondo migliore, perché solo loro che ancora sono scevri di asti e preconcetti, posso fare in modo che il mondo in un futuro sia libero dalle guerre”.

“Mi auguro ed auguro a tutto il mondo che ogni guerra e conflitto possa finire presto e che al mondo non ci siano più morti derivanti da conflitti”.