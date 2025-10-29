“Caruggi in Festa” a Varazze: suolo pubblico gratis per i commercianti durante i giorni della manifestazione

Varazze. Arriva “Caruggi in Festa” e i commercianti avranno gratis una porzione di suolo pubblico per i giorni della manifestazione. Lo comunica Alessandro Patanè, presidente della delegazione di Varazze di Confcommercio.
L’associazione, infatti, ha avanzato la richiesta: “Sarà concessa ai commercianti – spiega – la possibilità di esporre gratuitamente all’esterno del proprio locale, fronte vetrina, uno stand di misure solite, mt 1,50 x 0,50, dal 31 ottobre, al 2 novembre”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune.
Lo ha chiesto Confcommercio all’ufficio Suolo Pubblico. Permesso in tutte le vie del centro storico pedonale. “Certi di aver fatto cosa gradita a tutti i commercianti vi invitiamo alla massima adesione”. Autorizzazione valida per i commercianti di via Coda, via San Nazario, via Cairoli, via e piazza Sant’ Ambrogio, via Malocello, via Campana, piazza Dante, via Mameli e via Gavarone.