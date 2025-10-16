Carcare, Sara Barisone si laurea con 110 e lode in Scienze del Turismo con una tesi dedicata al suo paese

Carcare. Laureata a pieni voti in Scienze del Turismo al Polo di Imperia dell’Università di Genova con una tesi su Carcare, il “suo” paese.

La neo dottoressa è Sara Barisone, 22 anni, che la scorsa settimana ha conseguito la Triennale con il punteggio di 110 e lode discutendo un trattato su un argomento a lei caro e propostole dalla sua relatrice, la dottoressa e ricercatrice Stefania Mangano.

Dai primi cenni sull’abitato carcarese del lontano anno 998, ovvero della borgata di Bogile, la tesi analizza tutti i punti di forza del paese dell’entroterra savonese, ma anche ciò che ha determinato il suo declino dagli anni Novanta ad oggi, sia sul piano dello spopolamento, sia su quello del tessuto economico, per il quale tra gli aspetti significativi si evidenziano la realizzazione di un centro commerciale a ridosso del nucleo storico del paese e di una variante stradale, quella di Vispa, che ha deviato il traffico su un’altra direttrice.

“Le criticità emerse risultano ancora più preoccupanti se si considera che Carcare, non essendo classificata come area interna, non può beneficiare delle specifiche misure di sostegno e rilancio previste dalle politiche nazionali per i territori limitrofi, nonostante presenti dinamiche di declino del tutto simili”, aggiunge Sara.

Sono numerose le fonti citate, dagli amministratori locali a quelle giornalistiche, che hanno permesso alla carcarese di realizzare un percorso ma, soprattutto, le hanno dato lo spunto per creare una storymap interattiva da consultare. “I turisti sono alla costante ricerca di nuove esperienze e sensazioni dato che viviamo in un’epoca dove soltanto i momenti caratterizzati da una forte intensità emotiva riescono a trasformare un viaggio in un ricordo indelebile – scrive la neo dottoressa – La narrazione può rappresentare lo strumento fondamentale per alimentare la fantasia e ampliare idealmente i limiti temporali dell’esperienza di viaggio, estendendola alla fase precedente e successiva al viaggio stesso, che sostanzialmente si basano sul coinvolgimento emotivo che il viaggiatore sviluppa verso la propria esperienza turistica”.

E prosegue: “L’idea di utilizzare una storymap per narrare la storia di Carcare rappresenta un approccio innovativo per valorizzare e far scoprire i momenti più significativi del patrimonio locale. Attraverso questa modalità di storytelling geografico, è possibile creare un ponte tra passato e presente, permettendo ai visitatori di esplorare il territorio seguendo i fili della memoria storica. Il progetto prende avvio dai dipinti della Scuola dei “Grigi”, (movimento artistico della seconda metà dell’Ottocento, lontano dagli stili accademici tradizionali che trovò in Carcare un luogo ideale), tocca anche il prestigioso Liceo Calasanzio, il patrimonio dello storico Anton Giulio Barrili e il caso dell’Inno nazionale che Mameli potrebbe aver scritto proprio a Carcare”.