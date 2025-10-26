Carcare, il sindaco alla minoranza: “Contributi equi per tutte le società sportive: no a favoritismi”

Carcare. “In merito alla richiesta del gruppo di opposizione di destinare 45 mila euro alla Società Carcarese, l’Amministrazione Comunale precisa che non sarà possibile accogliere tale proposta. Sul territorio operano quindici società sportive, e il nostro obiettivo è garantire un’equa distribuzione dei contributi, senza favoritismi”.

Risponde così il sindaco Mirri alla mozione presentata dal gruppo “Insieme per Carcare” e prosegue: “Negli ultimi anni, il Comune ha già sostenuto in modo significativo la Carcarese. Quattro anni fa, con risorse pubbliche dei cittadini carcaresi, è stato rifatto il manto erboso in sintetico del campo sportivo per un importo di circa 300 mila euro. Durante l’attuale amministrazione, inoltre, sono stati realizzati interventi per circa 50 mila euro, comprendenti la sostituzione della caldaia e la ristrutturazione degli spogliatoi. È inoltre in programma un nuovo investimento di 60 mila euro per la messa in sicurezza della tribuna”.

“Si tratta di interventi concreti e rilevanti, che testimoniano l’impegno dell’Amministrazione verso la Carcarese e il mondo sportivo locale, più di quanto fosse stato fatto in passato – continua –. Non possiamo, però, sottrarre risorse destinate ad altri settori, in cui operano persone e famiglie in difficoltà, per destinarle a una singola società sportiva.

Ricordiamo, inoltre, che la convenzione attualmente in vigore è stata firmata nel 2020-2021 dalla giunta De Vecchi: se vi era la volontà di riconoscere ulteriori fondi, **si poteva intervenire allora”.

“Apprezziamo e sosteniamo con convinzione il progetto del settore giovanile della Carcarese, che rappresenta una realtà importante e lodevole per la crescita dei nostri ragazzi. Tuttavia, se l’obiettivo della società è ambire a categorie superiori con la prima squadra, ciò deve avvenire attraverso risorse economiche autonome e sostenibili, non con ulteriori contributi comunali. Ancora una volta, la polemica sollevata dall’opposizione appare strumentale e priva di fondamento. L’Amministrazione continuerà a sostenere tutte le associazioni sportive di Carcare in modo equo, trasparente e responsabile.”.