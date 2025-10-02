Carcare, il Comune senza linea telefonica con problemi e disservizi per i cittadini

Carcare. I disagi dell’alluvione del 22 settembre scorso continuano a farsi sentire. Da ieri il Comune di Carcare è senza rete telefonica, e gli uffici sono impossibilitati a navigare in Internet, con una serie di disguidi che colpiscono tutti i cittadini.

“Abbiamo sentito la Telecom per segnalare il guasto e ci è stato spiegato che si tratta di un problema dovuto ad un pozzetto allagato – commenta il sindaco Mirri – Ci scusiamo con i carcaresi ma, purtroppo, non conosciamo la tempistica del ripristino”.

Un intoppo anche per la trasmissione delle schede sui danni alluvionali alla Regione, i cui termini scadevano ieri e, come aggiunge il primo cittadino, “siamo dovuti ricorrere ad una linea privata per poter inviare la documentazione. Trovo assurdo che un ente pubblico debba lavorare così per giorni.