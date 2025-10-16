  • News24
Carabinieri morti nell’esplosione del casolare, il comando di Savona: “Ringraziamo le istituzioni locali e le autorità per la vicinanza” fotogallery

Savona. “Le numerose attestazioni di affetto, solidarietà, stima e cordoglio giunte in occasione della tragica scomparsa dei tre carabinieri caduti in servizio nell’esplosione del casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, hanno rappresentato un segno tangibile del legame profondo che unisce l’Arma e la comunità“.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona desidera esprimere “un sentito ringraziamento alle istituzioni locali, alle autorità civili e religiose, nonché a tutti i cittadini che in questi giorni di profondo dolore hanno voluto manifestare la loro vicinanza all’Arma dei Carabinieri“.

Questa mattina una delegazione della Croce Bianca di Savona ha consegnato un mazzo di fiori al comando savonese.

“In un momento così difficile, segnato dalla perdita di colleghi valorosi che hanno sacrificato la propria vita per il bene della collettività, il sostegno ricevuto è stato di grande conforto per tutti i carabinieri della provincia di Savona”.

“La partecipazione commossa della cittadinanza conferma l’importanza del ruolo quotidianamente svolto dalle donne e dagli uomini dell’Arma su tutto il territorio nazionale”.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona – concludono – “rinnova il proprio impegno al servizio della collettività, con rinnovata determinazione e nel ricordo dei colleghi caduti, esempio di coraggio e dedizione al dovere, con nel cuore la gratitudine per la solidarietà ricevuta”.

