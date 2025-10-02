Capra selvatica cade alla Rocca di Perti: salvata con il piccolo dall’Associazione Battiti di Coda, soccorso alpino e vigili del fuoco

Finale Ligure. L’hanno notata a terra, per fortuna non immobile, quindi ancora viva. Vicino aveva il suo piccolo che continuava a guardarla, preoccupato e anche un po’ spaventato.

L’immagine non poteva passare inosservata. Quella capra selvatica andava aiutata. Così è stata avvertita l’Enpa, che a sua volta ha inviato l’associazione Battiti di Coda coadiuvata dall’aiuto di Soccorso alpino e speleologico Liguria e Vigili del fuoco. Tante volte i due corpi collaborano per aiutare le persone in difficoltà. Stamattina hanno unito le forze per questa capretta, caduta alla partenza della Via Mariangela, in località Rocca di Perti nel Comune di Finale Ligure.

L’animale è stato avvicinato e soccorso. Nella maniera più delicata possibile è stato sistemato su una barella e caricato su un mezzo dell’Associazione Battiti di Coda naturalmente con il piccolo al proprio fianco e trasportato (vista la zona impervia) fino ad un mezzo dell’Associazione Battiti di Coda. I due animali sono stati, quindi, visitati da un veterinario.

Il piccolo sta bene, la mamma per fortuna non ha fratture vertebrali: ha un forte trauma cranico ed è un po’ acciaccata, però mangia e beve. Naturalmente dovrà essere monitorata nei prossimi giorni, ma la speranza è che entrambi possano presto tornare in natura, magari ricordandosi di quella volta che quegli uomini con quelle divise li hanno aiutati in un momento di difficoltà.