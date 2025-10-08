Capodanno, Corsica Sardinia Ferries propone due minicrociere tra Costa Azzurra e Corsica

Vado Ligure. Corsica Sardinia Ferries propone anche quest’anno due esclusive minicrociere per festeggiare l’arrivo del nuovo anno a bordo delle sue inconfondibili Navi Gialle.

Un’occasione per trascorrere un Capodanno diverso, all’insegna del relax, del divertimento e dell’eleganza, immersi nello scenario suggestivo del mare d’inverno.

Brindisi, animazione, musica dal vivo, giochi, cucina d’eccellenza e un servizio attento sono solo alcuni degli ingredienti di questa esperienza unica.

Le due proposte offrono la possibilità di scoprire la Costa Azzurra e la Corsica nella loro veste invernale, più intima e autentica, tra mercatini natalizi, eventi locali e tradizioni tipiche.

Particolare attenzione sarà dedicata al cenone di Capodanno, con un menu d’autore firmato dallo chef stellato Filippo Chiappini Dattilo. “Per il veglione, i nostri chef di bordo proporranno un menu che unisce piatti della tradizione a creazioni originali, realizzate con ingredienti di alta qualità”, afferma Sébastien Romani, Chief Sales Officer e CEO di Corsica Sardinia Ferries.

Un’iniziativa che conferma l’impegno della Compagnia nel proporre esperienze di viaggio che uniscono comfort, cultura e gastronomia, anche durante la stagione invernale.

Capodanno in Costa Azzurra

Savona – Vado Ligure/Nizza: 2 notti

Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre.

Il 31 dicembre potrete sbarcare, per tuffarvi nell’atmosfera festosa della città, nel suggestivo centro storico e nella bellissima Promenade des Anglais. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più emozionante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 16.00 del 1° gennaio.

Tariffe a partire da € 330,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse

Capodanno in Corsica

Livorno/Bastia: 1 notte

Un imperdibile Capodanno in Corsica, con partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno vi regalerà una rigenerante passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 18.30.

Tariffe a partire da € 240,00 per persona, in cabina doppia interna, tasse incluse.

Programmi e prenotazioni qui e qui.