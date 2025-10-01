Caos autostrade, Piana (Lega): “Niente App gratuita per utenti, concessionari non seguono delibera ART”

Liguria. “Diritti degli utenti delle autostrade, che in particolare sul nostro territorio sono un disastro soprattutto a causa dei cantieri infiniti. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega per garantire più trasparenza e diritti agli utenti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega).

“Infatti, la delibera del settembre 2024 dell’Autorità nazionale di regolazione dei trasporti (ART) prevede la realizzazione di un’App unica e gratuita con informazioni chiare su cantieri, tariffe, pedaggi e modalità di rimborsi e indennizzi”, spiega.

“Il termine fissato dall’Autorità per realizzarla, da parte dei concessionari autostradali, è stato superato senza che sia stata mai realizzata nonostante che siano stati concessi 12 mesi di tempo ossia fino a settembre 2025. Anzi, le società che gestiscono le nostre autostrade hanno impugnato la delibera dell’ART. Una situazione insostenibile per tutti. Pertanto, Regione Liguria seguirà con attenzione l’evoluzione e, se necessario, interverrà con fermezza a tutela dei cittadini”, conclude.