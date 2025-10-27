Campi sportivi danneggiati dall’alluvione, Vaccarezza: “Interventi anche per il ‘Paolo Ponzo’ di Bragno”

“Ieri, domenica, ero a Cairo Montenotte per assistere alla prima partita del campionato di serie D di Pallacanestro tra Cairese e Loano, ma prima ho ritenuto doveroso fare un passo al “Ponzo” di Bragno. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale ha organizzato con l’assessorato regionale allo sport un sopralluogo negli impianti danneggiati dall’alluvione. Con un po di stupore non ho visto immagini del campo del Bragno che come potete ben vedere non gode di buona salute”.

Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza sulla situazione dell’impianto sportivo danneggiato dal maltempo.

“Mi farò carico di rappresentare questa criticità in Regione per ridare dignità ad impianto prezioso per la comunità e per il glorioso nome che porta” conclude Vaccarezza.