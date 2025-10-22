  • News24
Osiglia, si ferisce il volto con una motosega: trasportato al San Martino in codice rosso

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo

Osiglia. E’ stato trasportato in codice rosso al San Martino con l’elisoccorso Grifo il tagliaboschi che si è ferito all’occhio con la motosega mentre stava lavorando, in località Barberis.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Millesimo, la Croce Bianca di Albenga e l’automedica ma poi si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso data la complessità della ferita.

Il trentaseienne però è sempre rimasto vigile e cosciente nonostante la perdita modesta di sangue.

Sono stati allertati gli ispettori dell’Uopsal dell’Asl2.

