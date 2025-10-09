Calice solidale per Mirco Brunetto, raccolti oltre 11mila euro per aiutare la famiglia

Calice Ligure. Non si ferma la macchina della solidarietà per Mirco Brunetto, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale con la moto avvenuto a Rialto. “Gli amici di Mirco” è il gruppp che si è costituito per sostenere la famiglia e le cure necessarie alla sua difficile riabilitazione.

Oggi, mercoledì 8 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Calice Ligure, alla presenza del sindaco Alessandro Comi e di una rappresentanza degli amici di Mirco, è stato consegnato alla moglie Emma il ricavato delle donazioni per le magliette: 11.000 euro.

Alla cifra raccolta si è aggiunta la somma di 500 euro, altra donazione ricevuta in occasione del “giro dei motorini 50” del gruppo “Scappati di casa”, per un totale, quindi, di 11.500 euro.

“Un piccolo grande gesto che ha dimostrato, una volta di più, quanto il senso di appartenenza alla comunità sia indissolubilmente connesso alla solidarietà e all’impegno di tutti” ha sottolineato il sindaco Alessandro Comi.

Il sostegno economico ai familiari di Mirco è stato suggellato in passato da altre iniziative solidali e il gruppo promette di proseguire ancora per supportare al meglio possibile Mirco e la sua famiglia.