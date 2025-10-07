Calice Ligure, biker ferito ad una gamba: soccorso e trasportato in ospedale

Calice Ligure. Infortunio nel tardo pomeriggio sui sentieri dell’entroterra finalese, dove un biker straniero è rimasto ferito a seguito di una rovinosa caduta.

Secondo quanto appreso, l’episodio si è verificato lungo il percorso conosciuto come “Kill Bill 1”, poco dopo le 17.00.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della Croce Verde di Finalborgo e del 118. Una volta raggiunto nella zona dell’incidente, il biker è stato sottoposto alle prime cure da parte dei soccorritori e poi del personale sanitario.

Stando alle prime informazioni, avrebbe riportato una ferita lacero-contusa ad una gamba e altre contusioni sul resto del corpo.

Issato sulla barella è stato trasferito sull’ambulanza e quindi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.