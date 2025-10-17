Calcio, super Debenedetti contro la Samp: suo il primo gol della storica vittoria dell’Entella

Chiavari. Serata indimenticabile per l’Entella che batte 3-1 la Sampdoria alla prima dell’inedito derby ligure (qui la cronaca di Genova24). E nella storia di questa partita ci entra di diritto anche il finalese Alessandro Debenedetti, autore del gol che l’ha sbloccata: smarcamento su calcio piazzato, elevazione e colpo di testa da manuale che non lasciano scampo a Ghidotti.

Grande esultanza dell’attaccante classe 2003 abbracciato dai suoi compagni e applaudito dal pubblico biancoceleste del “Sannazzari“, che gli ha tributato una bella ovazione al momento della sua uscita dal campo.

Una gara speciale per “Debe” contro i blucerchiati, con i quali ha trascorso alcuni anni di settore giovanile prima di iniziare la sua scalata dal Finale di Pietro Buttu fino alla Serie B. Difficile desiderare un primo gol all’Entella migliore di questo per lui, questa sera una versione “Super” abbinando presenza e pericolosità offensiva a sacrificio in fase di copertura.

“Volevamo fare una grande partita, con tutto questo pubblico eravamo ancora più stimolati. Penso che abbiamo disputato un’ottima gara: certo, ci sono ancora aspetti da migliorare, ma il risultato è stato giusto – ha dichiarato in sala stampa -. Sono molto contento di essermi sbloccato in una partita così importante e particolare per me. Io lavoro sempre per la squadra e cerco di essere lucido quando arriva l’occasione: oggi è capitata e, magari con un pizzico di fortuna, l’ho sfruttata bene”.

Una vittoria che dà grande fiducia all’Entella: “Ci trasmette entusiasmo, ma dobbiamo restare umili e continuare a lavorare con i piedi per terra, perché non abbiamo ancora fatto nulla”.

La dedica del gol è andata alla sua famiglia: “Mi è sempre stata vicina nei momenti belli e in quelli difficili. Erano tutti qui oggi allo stadio: mia madre, mio padre e i miei fratelli”.