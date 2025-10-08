  • News24
Fotonotizia

Calcio, Mario Balotelli al “Chittolina” di Vado Ligure

In tribuna ecco "Super Mario": in campo dal primo minuto c'è suo fratello Enock

Generico ottobre 2025

Vado Ligure. Presenza d’eccezione allo stadio “Chittolina”: tra gli spettatori della sfida di Coppa Italia di Serie D tra Vado e Sestri Levante c’è Mario Balotelli. L’attaccante è arrivato per sostenere il fratello Enock, schierato titolare da mister Giorgio Roselli.


In estate erano circolate alcune voci di una reunion ma sul campo e con i colori del Vado. Ma proprio il fratello Enock Barwuah aveva detto: “Non era vera la news, non c’è mai stata questa cosa. Mio fratello ha tanta voglia di giocare il calcio che conta ancora per qualche anno, poi mi ha detto che in futuro gli piacerebbe divertirsi con me ovunque sarò“.

Una visita fraterna all’impianto vadese per vedere la partita con a fianco il direttore sportivo Paolo Mancuso.

 

