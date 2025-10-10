Calcio dilettanti, che weekend: Savona primo bivio, il derby delle presidenti, primi esami

Una selezione scontata questa settimana. Le cinque partite si possono considerare come dei primi snodi per i campionati delle squadre coinvolte. Partiamo dal match più caldo in base alle implicazioni di classifica fino alla partita che le squadre possono giocare con un po’ meno pressione.

Savona – Sestrese (domenica ore 18 all’Olmo-Ferro)

Promozione 5^ giornata

Pur falcidiato dagli infortuni di tanti uomini chiave, il Savona avrebbe dovuto e, soprattutto, potuto ottenere ben di più dei due punti conquistati nelle trasferte contro Masone e Little Club James. Inizia per gli Striscioni la parte dura del calendario (qui l’analisi). Al momento sono a -4 dalla capolista Sestrese, che arriva al primo big match a punteggio pieno (12 punti in quattro giornate). Ovvio che scivolare a -7 non sarebbe un buon inizio. Il Savona ha comunque l’organico per provare a vincere, ma sarà importante saper gestire i momenti della gara, cosa non avvenuta contro il Little Club, e cercare di evitare in ogni modo una sconfitta. Ci saranno i tifosi? Al momento rimane l’interrogativo, con la società che spera in un ripensamento.

Genova Calcio vs Pietra Ligure (domenica ore 15 al Ferrando di Cornigliano)

Eccellenza 5^ giornata

Primo esamino per i biancocelesti. Una vittoria e tre pareggi in quattro partite. Il Pietra Ligure dopo un gran bel mercato estivo intende migliorare il terzo posto della scorsa stagione. Se contro Golfoparadiso e Carcarese ci si aspettava qualche punto in più, il 2 a 2 in casa contro la capolista Campomorone (fino ad allora a punteggio pieno) è una X positiva. Riletto a posteriori, il successo contro il Millesimo della prima giornata è la prima vittoria in uno scontro diretto. L’impressione è che la chiave di lettura su quanto fatto fino ad ora da mister Moraglia sarà nell’esito della sfida ai genovesi.

Millesimo vs Carcarese (sabato alle 15,30 al Viglino)

Eccellenza 5^ giornata

Da tanti anni ormai non si vede un derby valbormidese a così alta quota. Di fronte, le due squadre che hanno dominato e si sono giocate fino all’ultimo il campionato di Promozione. Formazioni che arrivano da percorsi diversi. Hanno entrambe perso all’esordio. Poi, tre vittorie per il Millesimo e tre pareggi per la Carcarese. L’esito sarà tutt’altro che scontato anche perché due pari degli uomini di Battistel sono arrivati contro big come Pietra Ligure e Genova Calcio.

Cairese vs Celle Varazze (domenica ore 15 al Brin)

Serie D 7^ giornata

Non ancora cruciale per questioni di classifica come Millesimo vs Carcarese e caratterizzato da minor rivalità. Ma gli spunti d’interesse non mancano per il derby delle presidenti – cariche formali a parte sono Elisa Vico e Stefania Villa a gestire Cairese e Celle Varazze in prima persona. La Cairese arriva galvanizzata dalla prima vittoria in campionato, che dà valore ai tre pareggi (seppur con rammarico) precedenti consentendo ai gialloblù di presentarsi alla sfida con sei punti dopo sei giornate. Arriva con un punto in meno la squadra di Pisano nonostante gli 8 conquistati, visto il ricorso del Club Milano che ha tolto tre punti alle Civette. Tre punti permetterebbero a entrambe di evitare di chiudere la sesta giornata con una brutta classifica.

Albingaunia vs Cengio (domenica ore 15 al Riva)

Prima Categoria 3^ giornata

Appena la terza giornata in Prima Categoria. Due formazioni partite con la voglia di far bene ma senza grandi pressioni. Due squadre con mister giovani come Poggi e Chiarlone che hanno vinto le prime due partite. Qui non sembra esserci spazio per retropensieri negativi in caso di sconfitta. Pare prevalere la voglia di ottenere il terzo successo per provare a promuovere la propria candidatura a outsider delle zone altissime. Una partita che si prospetta tiratissima ma al termine della quale nessuna delle squadre dovrebbe far drammi in caso di passo falso.