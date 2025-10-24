Calcio dilettanti: alta tensione al Chittolina, si sogna al Riva, al Brin ora rosa sotto esame

Serie D Girone A (9^ giornata)

Vado – Varese (domenica ore 14,30 al Chittolina)

Il Vado, appesantito dalla trasferta a Pistoia per la Coppa Italia, ospita un’altra squadra particolarmente ambiziosa. I rossoblù di Roselli in caso di vittoria potrebbero spedire gli avversari a -9, ponendo le basi per una possibile fuga. La settimana prossima, infatti, si potrebbe riproporre lo stesso schema sul campo del Ligorna. Il calendario completo.

Cairese – Saluzzo (domenica ore 14,30 al Brin)

Riflettori puntati su mister Floris, che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Matteo Solari. La società, convinta della bontà della rosa, si aspetta una reazione e un cambio di passo. Non sarà semplice contro una formazione piemontese che è partita col piede giusto. Dovessero persistere i problemi, andrebbe sul banco degli imputati la costruzione della rosa. Fin qui apparsa fragile in difesa e non ancora in grado di esprimere un attaccante da doppia cifra.

Eccellenza (7^ giornata)

Millesimo – Genova Calcio (domenica ore 15 al Viglino)

Comincia a “fare caldo” anche quest’anno in casa Genova Calcio. Non come lo scorso anno, ma i genovesi, partiti con grandi ambizioni, si trovano a sette punti dalla capolista Fezzanese. Il Millesimo deve riscattare il pareggio contro la Voltrese e trovandosi a solo tre lunghezze dal primo posto vuole consolidarsi in zona playoff. Una sfida che si preannuncia ad alta tensione.

Promozione (7^ giornata)

Savona – Albissole (domenica ore 17,30 al Chittolina)

Che partita. Si prospetta il tutto esaurito nell’impianto vadese. Due squadre sospinte dalla tifoseria organizzata e un match che attira l’interesse di molti. Il Savona deve provare a vincere il primo big match stagionale dopo i pareggi contro Sestrese e Pontelungo. Dall’altra parte una squadra ceramista con grandi ambizioni ma con meno pressioni rispetto agli Striscioni. Due squadre imbattute. L’Albissole ha 12 punti, il Savona 10. Entrambe prolifiche (16 goal i ceramisti, 15 gli Striscioni) ma con difese da registrare: gli uomini di Cattardico con 9 reti al passivo, quelli di Cola con 8 marcature incassate. L’editoriale sulla situazione del Savona.

Prima Categoria “A” (4^ giornata)

Albingaunia – Virtus Sanremese (domenica ore 18 al Riva)

Tardo pomeriggio di gala al Riva. C’è grande entusiasmo intorno al club bianconero. L’Albenga agli ingauni dopo le cupe scorse stagioni. E si vede nonostante tre categorie in meno. Tre vittorie in quattro partite per la squadra di Poggi. Chissà che l’atmosfera intorno alla squadra non possa trascinarla verso l’impresa di battere una vera e propria corazzata. I matuziani vantano numerosi giocatori di categoria superiore, hanno vinto le prime quattro partite con 19 goal fatti e solo uno subito.