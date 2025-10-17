Calcio dilettanti: 200 kilometri di match da non perdere

Da Sestri Levante a Sanremo. Con tappa a Celle. 200 kilometri di costa per una giornata di Serie D particolarmente intensa per Vado, Celle Varazze e Cairese.

Serie D (8^ giornata)

Sestri Levante – Vado (domenica ore 15 al Sivori)

Partiamo dall’estremo levante genovese. Il Vado (capolista, sei vittorie e un pareggio) inizia un trittico complicato: dopo il corsi, sfide a Varese, Ligorna. I corsari di mister Ruvo vengono da due anni in Serie C. Partita speciale per il ds vadese Paolo Mancuso. Aveva costruito il Sestri Levante che aveva vinto il campionato e con il Vado vuole replicare.

Celle Varazze – Chisola (domenica ore 15 all’Olmo-Ferro)

Al centro del percorso, più o meno, il match tra la formazione di Mario Pisano e la seconda forza del torneo. Il Celle Varazze ha perso di misura contro le big Ligorna e Vado, due partite che potevano finire in pareggio. Match dunque interessante per testare ulteriormente le potenzialità delle civette.

Sanremese – Cairese (domenica ore 15 al Comunale)

Alta tensione. Solari arrabbiatissimo si è assunto tutte le responsabilità della partita, prima tempo in particolare, orrenda giocata e persa contro il Celle Varazze. La vicepresidente Vico lo ha confermato, ma quando ha sottolineato non tanto la forza della rosa ma quella della panchina una critica in controluce la si può leggere. Partita da vincere contro una Sanremese che prova a sterzare con mister Fabio Fossati, tornato nel calcio ligure dopo la promozione con il Genoa Women in Serie A.

Eccellenza (6^ giornata)

Pietra Ligure – Fezzanese (domenica ore 15 al De Vincenzi)

Comincia a farsi interessante il campionato del Pietra. Le vittorie contro il Millesimo e la Genova Calcio e il pareggio contro il Campomorone sono risultati impreziositi dal passaggio in Coppa Italia nel derby contro la San Francesco Loano. I biancocelesti sono destinati a un campionato d’alto profilo. Quanto alto potrebbe dirlo il match di domenica contro una squadra specializzata nell’ascensore Eccellenza – Serie D.

Promozione (6^ giornata)

Pontelungo – Savona (domenica ore 15 al Riva)

Secondo match da bollino rosso per il Savona dopo il pareggio 1 a 1 contro la Sestrese. Poi arriverà l’Albissole. La squadra di Cola ha buttato via 6 punti da posizione di vantaggio, particolarmente “gravi” quelli gettati al vento contro Masone e Little Club. Mister Cola gode della fiducia della dirigenza ma una sconfitta al Riva potrebbe insinuare qualche dubbio nonostante l’attenuante dell’ecatombe di infortuni. Tre vittorie e due sconfitte per un Pontelungo che punta ancora una volta ai playoff.