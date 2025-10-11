Calcio, derby d’Eccellenza in Valbormida: il LIVE di Millesimo-Carcarese

MILLESIMO-CARCARESE 1-0 (19’ Totaro)

48’ Termina il primo tempo: primi 20 minuti meglio il Millesimo che trova il vantaggio con Totaro e sfiora il bis con Villar, poi la reazione biancorossa con diverse occasioni per la Carcarese che però non riesce a trovare il pari

46’ Ammonito Lazzareti per fallo su Brovida

42’ Altra bella occasione per la Carcarese: Brovida dalla destra la mette sul secondo palo, dove Berretta svetta, ma di testa non riesce a centrare lo specchio

37’ Cross teso di Berretta dalla destra, Bertoni non riesce a colpire e finisce a terra dopo essersi scontrato con l’avversario, gioco fermo per qualche minuto per permettere le cure al giocatore

35’ Proteste di Piccardo per un contatto subito in area da Prato, ma per l’arbitro ben posizionato non ci sono gli estremi per il rigore

34’ Si va rivedere il Millesimo: capitan Villar carica il destro dal limite, murato da Moretti

31’ Brovida serve centrale Poggi che fa la sponda a Bertoni, quest’ultimo prova ad angolare ma la sua conclusione finisce a lato

26’ Carcarese ancora in avanti: conclusione dal limite di Chialrone, troppo debole per impensierire Conde

25’ Occasione del pari per la Carcarese: filtrante in area di Brovida per Berretta che colpisce in scivolata calcia, Conde salva la porta giallorossa

23’ Prova a reagire la Carcarese: corner di Brovida della sinistra, incornata di Poggi che finisce di poco sopra la traversa

19’ GOOOOOOOOOL! Diagonale micidiale di Totaro: la palla colpisce il palo interno e si infila in rete. 1-0

18’ Ammonito Gualtieri, falloso su Berretta. Secondo giallo della gara

17’ Bell’azione di Gualtieri che salta due avversari e scambia con Piccardo in area, ma Prato è bravo ad intercettare il pallone e allontanare

15’ Altro angolo per il Millesimo, colpisce di testa Totaro: palla alta di poco

14’ Corner per il Millesimo: Villar batte e scambia con Piccardo, poi calcia in porta, Sciascia in volo manda sul fondo

12’ Altro fallo su Villar, ancora punizione da posizione interessante per il Millesimo. Questa volta batte Totaro, ma è ancora murato dalla barriera

11’ Punizione di Villar sulla barriera

10’ Sponda di Piccardo per Villar, diretto in porta, lo ferma Galli: giallo per il centrocampista biancorosso e punizione dai 25 metri per il Millesimo

5’ Ci prova anche la Carcarese: cross di Nonnos in area, Brovida colpisce di testa, palla a fil di palo

4’ Sfida tra numeri 11 sulla destra, Gualtieri riesce a superare Chialrone ed entrare in area, dalla linea di fondo prova ad imbucare Sciascia sul primo palo, ma il portiere ospite sblocca in due tempi

1’ Subito Millesimo in avanti con Totaro che dalla destra crossa in area, Moretti anticipa Piccardo in agguato

Si parte alle 15:37, la partita ha rischiato di non giocarsi, la federazione infatti non aveva segnalato l’anticipo e l’arrivo dell’arbitro previsto per la gara della sezione di Nocera Inferiore era programmato per domani. In extremis è stata trovata una terna ligure per arbitrare il derby



Millesimo. Tempo di derby in Valbormida, al Beppe Viglino si gioca questo pomeriggio Millesimo- Carcarese, fischio d’inizio ore 15:30.

Come da aspettative, pubblico delle grandi occasioni per una sfida che ritorna a sei mesi dall’ultima volta. La scorsa stagione la posta in palio era nettamente più preziosa, la vittoria ha infatti permesso ai giallorossi di allungare sui rivali e vincere il turno successivo il campionato di Promozione. Oggi invece le due formazioni si affrontano in Eccellenza ed è appena la quinta giornata.

La rivalità e la fame di vittoria, però, non sono cambiate. Soprattutto per la Carcarese, ancora a secco di tre punti. I biancorossi hanno infatti perso la prima con il Golfo Paradiso e, nonostante le ottime prestazioni, raccolto solo tre pari con San Francesco Loano, Pietra Ligure e Genova Calcio. Nove invece i punti collezionati dal Millesimo che, dopo il passo falso all’esordio a Pietra Ligure, si è imposto con Athletic Club Albaro, Busalla e Arenzano, portandosi al terzo posto in classifica. Ma ora gli altri risultati non contano, tutta l’attenzione è sul derby. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI:

MILLESIMO: Conde, Sicca Cigliutti, Latini, Ndiaye, Vittori A., Totaro, Lazzaretti, Piccardo, Villar, Gualtieri. A disp: Canevari, Guardo, Siri, Bove, Vittori Y., Facello, Gadau, Bovio, Cappellari. All. Fabio Macchia

CARCARESE: Sciascia, Babliuk, Nonnis, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disp.: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Ghirardi, Kosiqi, Garcias, Di Mattia. All. Michele Battistel

ARBITRO: Rodolfo Corellino di Genova