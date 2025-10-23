Cairo, sarà abbattuto uno dei cedri di piazza della Vittoria colpito da un fulmine

Cairo Montenotte. Il fulmine dell’agosto 2024 non ha lasciato scampo ad uno dei cedri imponenti dei giardini di piazza della Vittoria, che verrà abbattuto perchè presenta “disseccamenti sia nella porzione apicale sia nelle parti basali della chioma”, così si legge sulla relazione dell’ndagine fitostatica effettuata. “Il deperimento vegetativo ha raggiunto un livello ormai irreversibile, l’albero è stato quindi in classe D (pericolosità estrema) con la prescrizione di abbattimento“, si precisa sul documento.

La scarica del fulmine aveva provocato uno squarcio nel tronco compromettendo la vitalità del cedro che svetta davanti al palazzo comunale, e dopo più di una verifica ora è arrivata la “sua” sentenza.

L’Amministrazione comunale ha già affidato l’intervento del taglio filo terra con un costo di circa sette mila euro, che comprende anche la raccolta del legname e delle ramaglie e il loro trasporto in discarica.