Cairo Montenotte, presentata la stagione teatrale 2025/2026 al Teatro Chebello

Cairo Montenotte. È stato presentato il cartellone della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro “Osvaldo Chebello”, firmato dalla Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico con la direzione artistica e la produzione di Silvio Eiraldi. Un programma ricco che porterà sul palco di Cairo grandi autori, nomi di spicco del panorama teatrale e produzioni di prestigio, tra classici intramontabili e nuove proposte.

Il calendario prevede nove spettacoli in abbonamento e tre appuntamenti fuori abbonamento, con la possibilità di sottoscrivere l’opzione “Abbonamento +2”.

Ad aprire la stagione sarà, venerdì 24 ottobre, “Valjean – Questa è la mia storia”, rilettura musicale de I Miserabili di Victor Hugo proposta dalla Golden Ticket Company, con Fabrizio Rizzolo e un ampio cast, accompagnati al pianoforte dal maestro Sandro Cuccuini.

Il secondo appuntamento, mercoledì 26 novembre, vedrà protagonista Marco Cavallaro con la commedia “Un amore di peso”, mentre a gennaio arriverà “La tempesta: nel regno di Ariele” di Shakespeare, portata in scena dalla Compagnia Chierici-Ciocella (martedì 13 gennaio).

A seguire, venerdì 6 febbraio, il palcoscenico ospiterà Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis con “Le fuggitive”, dirette da Stefano Artissunch. Il mese di febbraio proseguirà con un grande classico: “La Mandragola” di Machiavelli, proposta dallo Stivalaccio Teatro (giovedì 19 febbraio).

Il mese di marzo vedrà due titoli di forte richiamo: “Mi dimetto da uomo” con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore (giovedì 5 marzo) e “Ospiti” di Angelo Longoni, messo in scena da Attori & Company APS con Mario Antinolfi, Francesca Ceci e Nicola Paduano (lunedì 30 marzo).

La stagione si chiuderà in primavera con due produzioni firmate Uno Sguardo dal Palcoscenico APS: “Figlie di Eva” di Michela Andreozzi e Vincenzo Alfieri, diretta da Luca Franchelli, e “Il silenzio grande” di Maurizio De Giovanni, con la regia di Silvio Eiraldi. Entrambi gli spettacoli andranno in scena tra aprile e maggio, con date ancora da definire.

Accanto alla programmazione in abbonamento, il cartellone proporrà anche tre appuntamenti fuori rassegna. Il primo sarà “Three Wishes” di Guido Festinese, in programma giovedì 4 dicembre, con Saverio Soldani e Alessandro Collina al pianoforte. Seguirà “L’amore si vede doppio”, scritto e diretto da Andrea Bizzarri, che andrà in scena mercoledì 18 marzo con Andrea Bizzarri, Ramona Gargano e Giuseppe Abramo. Infine, a gennaio (data da definire), il pubblico potrà assistere a “Il protovangelo di Giacomo – Uno spettacolo blasfemo?”, scritto, interpretato e cantato da Davide Diamanti con le musiche di Fabrizio De André.

La direzione ricorda che i prezzi degli abbonamenti vanno da 95 a 130 euro (a seconda delle fasce d’età e riduzioni), con formule che includono i due spettacoli fuori abbonamento. È inoltre previsto un ingresso agevolato per giovani e giovanissimi, oltre a riduzioni speciali per studenti e bambini.

I biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro “Chebello” a partire dal 2 ottobre, con giornate dedicate alla conferma dei posti per gli abbonati della scorsa stagione, all’eventuale cambio posto e alle nuove sottoscrizioni.

Con questo programma, il Teatro di Cairo Montenotte conferma la sua vocazione di polo culturale di riferimento per la Val Bormida, proponendo una stagione che alterna grandi classici, testi contemporanei e produzioni originali.