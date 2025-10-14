Cairo, la prossima settimana all’ospedale San Giuseppe arriva la nuova Tac di ultima generazione

Cairo Montenotte. E’ in arrivo all’ospedale cairese la nuova Tac acquistata due anni fa da Asl 2 grazie ai fondi del Pnrr. Dall’azienda sanitaria per ora nessuna dichiarazione ufficiale sulla data ma c’è la conferma dell’avvio dei corsi di formazione, nel mese di novembre, dedicati ai tecnici e al personale che si occuperanno di utilizzare l’apparecchiatura di ultima generazione.

Il nuovo sistema diagnostico, che dovrebbe approdare al San Giuseppe nei primi giorni della prossima settimana per poi essere assemblata e installata. è di produzione Siemens Healthcare (modello Somatom XCite), capace di acquisire 128 strati per ogni rotazione di 360°. Il sistema è dotato dei più avanzati software diagnostici per indagini tomografiche (Tac) total body e cardio vascolari.

Il costo del Tomografo Assiale Computerizzato è di oltre 581 mila euro al quale vanno aggiunte le spese delle opere architettoniche ed impiantistiche realizzate per la sua installazione, pari a circa 200 mila euro.

Prende quindi forma il nuovo reparto di Radiologia dell’ospedale di Cairo Montenotte realizzato nei locali al piano terra che prima ospitavano i Poliambulatori. Dopo l’alluvione dell’ottobre 2024, quando tutti i macchinari e le attrezzature erano stati sommersi dalla piena del fiume Bormida, è partita la riorganizzazione delle varie unità, tutte operative ma in fase di riordino.

Tornando alla nuova Tac, se non ci saranno intoppi nella sua installazione, sarà messa in funzione per i pazienti da gennaio 2026 come da cronoprogramma.

“I lavori per la sua collocazione si sono intrecciati, negli ultimi mesi, con quelli già programmati per la Casa della Comunità, rendendo l’intervento particolarmente impegnativo. In tutto l’Ospedale di Cairo sono attivi contemporaneamente tre cantieri finanziati dal PNRR, ciascuno con scadenze specifiche, aumentando ulteriormente la complessità organizzativa. Tuttavia, si continua a lavorare con l’obiettivo prioritario di garantire l’erogazione continua di tutti i servizi, evitando significative interruzioni e assicurando la qualità delle prestazioni sanitarie”, dichiarano da Asl2.