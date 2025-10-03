Cairo, caso strada Ferranietta: il sindaco Lambertini rinviato a giudizio

﻿Cairo Montenotte. Caso strada Ferranietta: il sindaco di Cairo, Paolo Lambertini, rinviato a giudizio e con lui anche Anna Ferrando, privato coinvolto nella vicenda, l’ex responsabile dell’Ufficio Tecnico, Susanna Pelizza, il dipendente comunale Maurizio Lo Faso e il genero del primo cittadino Filippo Serafini.

Dall’udienza preliminare di oggi nel Tribunale di Savona il gup Alessia Ceccardi ha espresso la decisione di avviare il procedimento penale su richiesta della Procura europea, in merito ai fondi utilizzati per la sistemazione della strada presente nel parco dell’Adelasia.

La Regione aveva deciso di non revocare i fondi fino al termine dell’iter giudiziario in corso.

Nel corso del procedimento sono state esaminate anche le perizie di parte. Il processo inizierà a fine gennaio 2026.

Amarezza da parte della giunta cairese, come sottolinea il vice sindaco Roberto Speranza: “Pieno sostegno ad un uomo che ha sempre cercato di fare il bene collettivo e non personale. Stavo con Paolo e continuo ad essere dalla sua parte. Valuteremo come valutare l’ente in caso di sentenza negativa, ora si apre il processo ma confidiamo nella giustizia”.