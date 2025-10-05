Cairo, caso strada Ferranietta: il PD chiede un “passo indietro” al sindaco Lambertini

Cairo M. “Apprendiamo del rinvio a giudizio del sindaco Lambertini nell’ambito dell’inchiesta sulla strada Ferranietta. Come Partito Democratico ci teniamo a ribadire con chiarezza un principio fondamentale: il garantismo. La giustizia deve fare il proprio corso e spetterà esclusivamente ai giudici stabilire eventuali responsabilità”.

Così il segreteraio PD di Cairo Montenotte, Nicolò Lovanio, dopo il rinvio a giudizio del primo cittadino, di Anna Ferrando, il privato coinvolto nel progetto per il miglioramento della strada, l’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale Susanna Pelizza, Maurizio Lo Faso, dipendente dell’ufficio e Filippo Serafini, genero del sindaco.

“Detto questo, non possiamo ignorare un dato politico altrettanto chiaro: un sindaco sottoposto a un procedimento penale di questa natura difficilmente può amministrare con la serenità necessaria e con la fiducia piena dei cittadini. Cairo Montenotte ha bisogno di un’amministrazione che lavori senza ombre, con trasparenza e credibilità istituzionale – continua il segretario Dem – Non emettiamo sentenze, non spetta a noi, ma riteniamo che in una fase così delicata serva un’assunzione di responsabilità politica. Perché il rispetto delle istituzioni viene prima delle vicende personali, e i cittadini hanno diritto a un Comune libero da condizionamenti e incertezze”.

“Rivolgiamo pertanto un appello al sindaco Lambertini: rifletta con senso civico sull’opportunità di continuare a ricoprire questo ruolo in attesa del processo. Sarebbe un atto di responsabilità verso la comunità che rappresenta. Il Partito Democratico prosegue con determinazione il proprio percorso, costruendo un progetto chiaro e unitario per il futuro del nostro Comune”.

“Dopo anni di una giunta di destra che non ha saputo dare risposte ai bisogni reali delle persone, è arrivato il momento del cambiamento. Alle prossime elezioni ci sarà una sola sinistra, rappresentata dal nostro gruppo e dal nostro impegno. È il tempo dell’unità del centrosinistra: chi non sceglierà di condividere questo percorso si collocherà inevitabilmente su posizioni diverse, lontane dai valori che ci appartengono”.

“Facciamo appello a tutte le forze progressiste e civiche, ai cittadini che credono in una comunità più giusta e solidale, ad unirsi a noi in questo cammino. Insieme possiamo costruire l’alternativa e restituire speranza a Cairo Montenotte” conclude.