Cairo, anziano perde il controllo dell’auto e finisce in un dirupo: è grave

Cairo M. E’ considerato ad ora in gravi condizioni l’anziano vittima di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18.00, l’uomo avrebbe perso il controllo della propria auto, forse per un malore o per altra causa ancora in fase di accertamento. Successivamente avrebbe finito la sua corsa in un dirupo sottostante la strada.

Il sinistro si è verificato nel tratto viario che percorre la frazione Carretto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, dei militi della Croce Bianca cairese e del 118.

L’anziano alla guida della vettura è stato quindi soccorso e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato disposto il trasporto in ospedale, al momento in codice rosso considerata la dinamica dell’incidente.