Cairese, Thomas Graziani torna al gol ed è sicuro della squadra: “Non è mancato niente, serve solo trovare i risultati”

Dopo la sconfitta esterna contro il Varese arriva un altro pareggio per la formazione di Solari, domenica contro l’Asti. Se contro il Varese a segnare era stato Gabriel, al Brin torna a segnare suo fratello gemello Thomas Graziani. Suo il gol che porta un punto alla formazione valbormidese, che non è ancora riuscita a trovare i primi tre punti in campionato.

Per Graziani non è questione di cambiare piani, ma di trovare continuità nei risultati: “Non è mancato niente, sicuramente c’è stata un po’ di stanchezza. Abbiamo disputato tre partite in una settimana. L’Asti è una squadra preparata, sono inseriti da parecchi anni, sapevano come comportarsi. Non dobbiamo cambiare nulla del nostro gioco, stiamo facendo quello che ci indica l’allenatore, i risultati arriveranno, diamo sempre il massimo“.

Il ritorno al Brin è andato nel migliore dei modi: “Molto bene, ci troviamo al meglio con i compagni. Possiamo creare un bel gruppo oltre a puntare per qualcosa di importante. Bisogna fare solo i risultati, al primo positivo ci sbloccheremo”.