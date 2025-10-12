  • News24
Domenica no

Cairese, Solari furente non vuole domande e taglia corto: “Prova indegna, colpa mia”

La prestazione negativa contro il Celle Varazze non è andata giù al tecnico valligiano

Mister Matteo Solari si presenta furente davanti ai microfoni dopo la sconfitta 3 a 1 contro il Celle Varazze della sua Cairese. L’allenatore non vuole addentrarsi nei particolari e rilascia una dichiarazione lapidaria ma condivisibile per quanto visto in campo.

La Cairese ha infatti giocato un primo tempo non da squadra di Serie D. Palle lunghe per nessuno, passaggi sbagliati, contrasti sempre persi. E due svarioni difensivi che hanno causato i goal di Donaggio e Capra.

“Ho sbagliato tutto, la mia squadra ha sbagliato tutto, io ho sbagliato tutto. Prova indegna dal punto di vista tecnico, tattico e di atteggiamento. Colpa mia. Vi saluto”.

In realtà, il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2 nell’intervallo aveva fatto cambiare volto alla Cairese che ha poi accorciato con Federico e trovato la superiorità numerica. Tuttavia, un’altra sbandata ha propiziato il goal di Akkari che ha chiuso la partita.

Sei punti in sette giornate, un bottino magro. Ma la vicepresidente Vico ha affermato nel post partita che al momento l’allenatore non è in discussione.

