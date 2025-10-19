Cairese in difficoltà, Solari: “Sono convinto che con questo gruppo troveremo la soluzione”

Un inizio di campionato difficile per la Cairese, sebbene la speranza del club fosse quella di una stagione meno travagliata della scorsa. Dopo un discreto avvio di campionato, in cui i gialloblù hanno ottenuto meno di quanto prodotto, le brutta partita contro il Celle Varazze e la seconda sconfitta consecutiva, 2 a 0, sul campo della Sanremese fanno sprofondare il club del presidente Boveri, ora a +1 sulle formazioni all’ultimo posto.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo – commenta mister Matteo Solari – . Nei primi trentacinque minuti abbiamo creato due palle goal, giocato, tenuto palla e non abbiamo concesso nulla. In questo momento prendiamo goal alla prima palla sporca che ci capita contro”

Una ripresa non all’altezza della prima frazione di gioco: “Poi abbiamo fatto fatica – aggiunge -. Nel secondo tempo ho provato a cambiare inserendo forze fresche e giocatori di passo sugli esterni togliendo un pochino di copertura davanti alla difesa. Loro sono stati bravi. Dobbiamo ritrovarci dal punto di vista psicologico. Sono convinto che con questi ragazzi ce la faremo. È il mio compito trovare soluzioni insieme ai ragazzi. Nel primo tempo la prestazione c’è stata. Siamo andati in difficoltà contro le loro palle lungo. Non è un momento semplice. Dobbiamo analizzare e capire le giuste mosse da fare per ritrovare serenità”.

Come migliorare? “Dobbiamo muovere la palla più velocemente. Abbiamo giocatori che possono fare la giocata sugli esterni. Abbiamo creato tanti presupposti per fare ma abbiamo sempre fatto quei tocchi di troppo cercando di risolverla singolarmente. Così però non si risolvono le partite. Ovvio negli venti metri serve la qualità del singolo ma le gare si risolvono di squadra”.

Dopo tanto tempo, torna Castiglia tra i titolari: “Castiglia ha fatto una buona partita. Nel primo tempo è stata una buona Cairese. Dobbiamo stringerci e trovare la compattezza che in questo momento non abbiamo. Devo riuscire a capire la miglior soluzione per la compattezza”.

C’è la fiducia della società? “Io faccio il mio lavoro e non mollo mai – aggiunge -. Non l’ho mai fatto nella mia vita. Né da calciatore né fuori dal campo. Lavoro di continuo per fare le cose bene. Per un periodo sono andate bene le cose pur avendo raccolto meno di quanto avremmo meritato. Ci tengo alla Cairese e a questo gruppo. Devo riordinare le idee per uscire da questo momento.