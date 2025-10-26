  • News24
Serie d

Cairese, Floris: “Brucia perdere così ma grande prestazione: arriveranno tempi migliori”

Tanto rammarico per il K.O. contro il Saluzzo negli ultimi minuti ma altrettanta convinzione verso la buona prova dei suoi

Cairo Montenotte. La prima partita di Roberto Floris alla guida della Cairese si conclude con una sconfitta maturata negli ultimi cinque minuti: prima il gol a pochi secondi dal novantesimo, poi il raddoppio del definitivo 2-0 che ha permesso al Saluzzo di sbancare il “Brin”.

“Sono rammaricato perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione – ha dichiarato il tecnico gialloblù nel post partita -. Abbiamo giocato bene per novanta minuti e abbiamo subito gol nell’unica ripartenza avversaria, nata da un fallo a nostro favore al limite dell’area che purtroppo non è stato fischiato”.

Tanta comunque la soddisfazione per la prova dei suoi: “Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra di livello, con giocatori importanti capaci di cambiare la partita anche in corso, e così è stato. A livello di prestazione non posso dire nulla: abbiamo tenuto bene per novanta minuti, ma il gol preso al novantunesimo brucia tanto. Fa male, ma fa parte del momento”.

Infatti negli spogliatoi sono state pronunciate parole di conforto e fiducia: “Ho detto ai ragazzi che arriveranno tempi migliori, arriveranno momenti in cui magari saremo noi a segnare al novantesimo. In questo periodo gira tutto male, perché una partita del genere era quasi impensabile perderla. Fino a quel momento non avevo mai avuto la sensazione di poter prendere gol, se non su qualche mischia o azione confusa. Anche noi abbiamo creato qualcosa, nel primo tempo abbiamo sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni”.

“Siamo andati a prendere gli avversari alti, con i riferimenti giusti, siamo stati bravi a intercettare tanti palloni nella loro trequarti e a cercare di ripartire – continua -. Abbiamo creato alcune occasioni, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta e più incisivi. Per il resto, la prestazione c’è stata. Il gol ci ha tagliato le gambe e all’ultimo secondo abbiamo preso anche il secondo. È chiaro che una sconfitta così fa male, ma la squadra ha mostrato intensità e carattere per tutta la gara”.

Oltre alla necessità di trovare confidenza con il gol, aspettando che cosa potrà portare di nuovo il mercato, forse a mancare è anche quella continuità nella reazione che Floris ha comunque notato: “Io la reazione l’ho vista. La prestazione è stata ottima e bisogna anche considerare il valore dell’avversario: abbiamo affrontato una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, e noi abbiamo comunque fatto una buona gara. Si parte da oggi: i colpi non devono farci abbassare la testa, ma darci la voglia di andare a riprendere quello che abbiamo perso. Questa partita brucia, sì, ma mi porto a casa tanto, perché la squadra ha fatto un’ottima prova. Se avessimo perso due a zero giocando male per tutta la partita, allora sarebbe diverso. Ma per novantuno minuti abbiamo tenuto bene e, anzi, nei minuti finali abbiamo anche provato a vincerla: siamo andati ad aggredire alti, abbiamo recuperato palloni e costruito qualche occasione pericolosa”.

“Il gol decisivo è arrivato su un fallo praticamente impossibile da non fischiare, e su quella ripartenza abbiamo subito. È stata l’unica vera ripartenza concessa in tutta la gara. Ora avremo una settimana intera per lavorare: cercheremo di intervenire sull’aspetto mentale, ma per il resto non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Hanno fatto una grande prestazione”, chiosa Floris.

 

 

 

