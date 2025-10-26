Cairese, Floris: “Brucia perdere così ma grande prestazione: arriveranno tempi migliori”

Cairo Montenotte. La prima partita di Roberto Floris alla guida della Cairese si conclude con una sconfitta maturata negli ultimi cinque minuti: prima il gol a pochi secondi dal novantesimo, poi il raddoppio del definitivo 2-0 che ha permesso al Saluzzo di sbancare il “Brin”.

“Sono rammaricato perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione – ha dichiarato il tecnico gialloblù nel post partita -. Abbiamo giocato bene per novanta minuti e abbiamo subito gol nell’unica ripartenza avversaria, nata da un fallo a nostro favore al limite dell’area che purtroppo non è stato fischiato”.

Tanta comunque la soddisfazione per la prova dei suoi: “Non dimentichiamo che affrontavamo una squadra di livello, con giocatori importanti capaci di cambiare la partita anche in corso, e così è stato. A livello di prestazione non posso dire nulla: abbiamo tenuto bene per novanta minuti, ma il gol preso al novantunesimo brucia tanto. Fa male, ma fa parte del momento”.

Infatti negli spogliatoi sono state pronunciate parole di conforto e fiducia: “Ho detto ai ragazzi che arriveranno tempi migliori, arriveranno momenti in cui magari saremo noi a segnare al novantesimo. In questo periodo gira tutto male, perché una partita del genere era quasi impensabile perderla. Fino a quel momento non avevo mai avuto la sensazione di poter prendere gol, se non su qualche mischia o azione confusa. Anche noi abbiamo creato qualcosa, nel primo tempo abbiamo sfiorato il vantaggio in un paio di occasioni”.

“Siamo andati a prendere gli avversari alti, con i riferimenti giusti, siamo stati bravi a intercettare tanti palloni nella loro trequarti e a cercare di ripartire – continua -. Abbiamo creato alcune occasioni, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta e più incisivi. Per il resto, la prestazione c’è stata. Il gol ci ha tagliato le gambe e all’ultimo secondo abbiamo preso anche il secondo. È chiaro che una sconfitta così fa male, ma la squadra ha mostrato intensità e carattere per tutta la gara”.

Oltre alla necessità di trovare confidenza con il gol, aspettando che cosa potrà portare di nuovo il mercato, forse a mancare è anche quella continuità nella reazione che Floris ha comunque notato: “Io la reazione l’ho vista. La prestazione è stata ottima e bisogna anche considerare il valore dell’avversario: abbiamo affrontato una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica, e noi abbiamo comunque fatto una buona gara. Si parte da oggi: i colpi non devono farci abbassare la testa, ma darci la voglia di andare a riprendere quello che abbiamo perso. Questa partita brucia, sì, ma mi porto a casa tanto, perché la squadra ha fatto un’ottima prova. Se avessimo perso due a zero giocando male per tutta la partita, allora sarebbe diverso. Ma per novantuno minuti abbiamo tenuto bene e, anzi, nei minuti finali abbiamo anche provato a vincerla: siamo andati ad aggredire alti, abbiamo recuperato palloni e costruito qualche occasione pericolosa”.

“Il gol decisivo è arrivato su un fallo praticamente impossibile da non fischiare, e su quella ripartenza abbiamo subito. È stata l’unica vera ripartenza concessa in tutta la gara. Ora avremo una settimana intera per lavorare: cercheremo di intervenire sull’aspetto mentale, ma per il resto non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Hanno fatto una grande prestazione”, chiosa Floris.