Celle Varazze batte Cairese 3 a 1 al Brin. “La partita non mi è piaciuta proprio. Purtroppo è stata anche molto condizionata dall’arbitro inizialmente, ha commesso un errore grave”. Il riferimento della vicepresidente Elisa Vico è al contatto Piacenza – De Benedetti del 20′ del primo tempo. Fallo da ultimo uomo per i gialloblù, con l’arbitro che è stato di diverso avviso e ha lasciato proseguire il gioco.

Vico però non nasconde la deludente prestazione della squadra. Il primo tempo bruttissimo è stato solo in parte riparato nella ripresa. Dopo un buon avvio, una sbandata difensiva ha propiziato il 3 a 1 varazzino che ha chiuso la gara: “In generale è stata una giornata dalle idee molto confuse. L’unica cosa bella è stata il goal di Federico. Questo campionato è difficile e più dell’anno scorso”. ”

L’avvio con sei punti in sette gare potrebbe essere il preludio di un altro campionato di sofferenza rispetto alle valutazioni iniziali del club, ma seconda la vicepresidente la squadra non è stata sopravvalutata: “Sono dell’idea che abbiamo una buona panchina, forse nessuno ha una panchina come la nostra. A parte il Vado. Dobbiamo ancora trovare la quadra e metterci a posto. Molti ragazzi sono giovani e di prospettiva. Ho fiducia in loro. L’anno scorso siamo partiti bene ma poi siamo crollati. Fra un mese potrò fare una migliora valutazione”.

In effetti, nella ripresa con la difesa a tre e Giacchino a ispirare le due punte si è vista una Cairese diversa: “Proprio perché abbiamo tanti giocatori diversi. Dobbiamo trovare la nostra direzione. Noi siamo una squadra tecnica. Questa è stata una partita fallosa e l’arbitro avrebbe potuto mettere un freno a certe situazioni. Siamo stati un po’ sovrastati fisicamente. Mancava Gabriel Graziani in mezzo al campo, un grossa perdita.

“I goal presi sono stati più colpa nostra che per merito loro – prosegue -. Oggi ho visto cose assurde. Hanno falciato quasi Piacenza in area e sulla ripartenza abbiamo preso goal. In alcuni episodi c’è stata mancanza di lucidità”.

Serie D, Cairese – Celle Varazze: gli scatti del match del Brin

La proprietà Boveri in poco più di due anni ha cambiato parecchi allenatori. D’obbligo quindi la domanda sulla posizione del mister dopo un avvio non brillante ma non di certo disastroso: “Non è in discussione il mister in questo momento. Dobbiamo trovare la quadra giusta per avere risultati”.