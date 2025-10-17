Bullismo e problematiche giovanile, al teatro Moretti di Pietra Ligure l’incontro con Andrea Franzoso

Lunedì 20 ottobre, presso il teatro Moretti di Pietra Ligure, alle ore 20.30, nell’ambito delle iniziative del Patto di Comunità e in particolare delle azioni per valorizzare la gentilezza all’interno della rassegna “Grow semi di consapevolezza” del Comune pietrese, l’Istituto Comprensivo propone un incontro con Andrea Franzoso sul tema del bullismo e delle problematiche giovanili, aperto a tutte le persone interessate.

Andrea Franzoso, autore di libri per ragazzi, insegna con le sue storie belle e “contagiose” a imparare a stare al mondo e a convivere con gli altri in onestà, trasparenza e integrità, nella consapevolezza dei diritti e delle modalità per farli valere, ma anche dei doveri necessari per costruire relazioni sociali, sane e finalizzate al bene comune.

L’incontro, che anticipa quello con i ragazzi che si terrà nella mattinata successiva, con la rappresentazione teatrale “Ero un bullo. La storia vera di Daniel Zaccaro”, a cura della Fondazione AIDA, cui parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di Pietra Ligure e Borgio Verezzi e gli studenti del biennio del Nuovo Polo scolastico di Finale Ligure, è rivolto a tutti coloro che vogliono ragionare di educazione, di criticità relazionali, di prevenzione dei disagi, di problemi, di costruzione del benessere collettivo, della realizzazione di un futuro di pace per i ragazzi.