Bombola di gas abbandonata in stazione a Cornigliano, circolazione dei treni sospesa e poi ripresa

Liguria. La circolazione dei treni è stata interrotta tra Sampierdarena e Sestri Ponente per circa mezz’ora nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 ottobre, a causa del ritrovamento di una bombola di gas all’interno della stazione di Cornigliano.

La bombola da cucina, di grosse dimensioni, è stata abbandonata da ignoti nella sala d’aspetto della stazione di Cornigliano.

Sull’oggetto un cartello scritto a mano con frasi sconnesse sul Papa e i servizi segreti.

Sono stati chiamati immediatamente i vigili del fuoco, insieme alla polizia ferroviaria e alla polizia di stato.

La bombola è stata pesata, per verificarne il contenuto, e spostata per essere messa in sicurezza. Sul posto sono in arrivo anche gli artificieri della polizia di Stato, per effettuare alcuni rilievi sulla bombola che probabilmente poi sarà distrutta in cava.

Si teme che il gesto possa essere legato a una sorta di “effetto emulazione” dopo la tragedia di Verona, dove tre carabinieri, Valerio Daprà, Davide Bernadello e Marco Piffari, sono morti nello scoppio di un edificio in fase di sgombero a Castel D’Azzano. Proprio oggi a Padova i funerali di Stato.

La polizia ha avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore o agli autori del gesto a partire dalla raccolta di testimonianze e dall’acquisizione delle telecamere della stazione e della zona.

Sembra infatti altamente improbabile che qualcuno possa essere entrato nella sala d’aspetto con una bombola di quelle dimensioni senza lasciare tracce. Scherzo o minaccia che sia, l’autore rischia quantomeno una denuncia per procurato allarme.