Bimba in carcere dopo l’arresto della madre per crack, intervengono i garanti dei detenuti

Liguria. I garanti dei detenuti di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, intervengono sul caso della bimba di 18 mesi in carcere a Pontedecimo con la madre, arrestata nei giorni scorsi dalla polizia locale nell’ambito di una vasta operazione contro lo spaccio di crack in città.

“Ancora una volta nella nostra qualità di garanti delle persone private della libertà personale siamo perplessi di fronte agli effetti collaterali che l’applicazione della custodia in carcere determina su vittime innocenti – scrivono in una nota congiunta – è il caso della minore di un anno e mezzo in carcere insieme alla madre raggiunta da un’ordinanza di custodia cautelare che il gip del tribunale di Genova sarà chiamato a convalidare”.

I garanti dei detenuti esprimo “Perplessità nei confronti di un sistema penale che non prevede situazioni di cautela quanto meno nelle more di una valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari – attaccano – una sorta di realtà cuscinetto che vanifichi l’impatto carcerario sui minori innocenti, vittime sia dei comportamenti delittuosi dei genitori sia del sistema giudiziario”.

“Occorre individuare luoghi sicuri e adeguati a dei bimbi, dove eseguire le misure cautelari, e da lì passare agli Icam se l’udienza davanti al gip convalida l’arresto, evitando lo choc carcerario. A nulla vale la possibilità di reperire strutture più adeguate a seguito della convalida dell’arresto allorché si sia già verificato un trauma di tale levatura”.

“Ci sentiamo in dovere di invocare ancora una volta un provvedimento che consenta di creare realtà più morbide non tanto nei confronti di chi commette un reato ma di chi lo subisce due volte: i minori, che diventano incolpevolmente persone private della libertà personale”, concludono Cafiero e Saracino.