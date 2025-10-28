  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Soccorso

Biker infortunato sulle alture di Pietra Ligure: mobilitato l’elisoccorso

È successo una manciata di minuti prima delle 13. Sul posto, soccorso alpino, vigili del fuoco e ambulanza

elisoccorso asl 2

Pietra Ligure. Allarme per un biker infortunato sulle alture di Pietra Ligure. È stato lanciato una manciata di minuti prima delle 13 di oggi (28 ottobre). 

Sul posto, immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. 

Trattandosi di zona impervia, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Per fortuna, stando a quanto riferito, le condizioni del biker, un uomo di 48 anni, non desterebbe comunque particolare preoccupazione. 

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale, in codice giallo.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.