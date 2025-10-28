Biker infortunato sulle alture di Pietra Ligure: mobilitato l’elisoccorso

Pietra Ligure. Allarme per un biker infortunato sulle alture di Pietra Ligure. È stato lanciato una manciata di minuti prima delle 13 di oggi (28 ottobre).
Sul posto, immediato l’intervento dei soccorsi: un’ambulanza di Pietra Soccorso, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e il soccorso alpino.
Trattandosi di zona impervia, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Per fortuna, stando a quanto riferito, le condizioni del biker, un uomo di 48 anni, non desterebbe comunque particolare preoccupazione.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale, in codice giallo.