  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Caduta

Biker ferito e soccorso nel finalese: trasportato in ospedale

Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino, militi della Croce Bianca e 118

soccorso biker

Finale Ligure. Ha riportato un trauma ad una spalla e altre ferite sul resto del corpo un biker straniero soccorso intorno alle 13 e 30 di oggi nell’immediato entroterra finalese.

Secondo quanto appreso, è stato un suo amico ad allertare i soccorsi a seguito di una caduta, avvenuta lungo i sentieri della zona, non lontano dalla strada Beretta.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e del 118.

Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori e, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, le sue condizioni cliniche, nel complesso, non sono giudicate gravi.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.