Biker ferito e soccorso nel finalese: trasportato in ospedale

Finale Ligure. Ha riportato un trauma ad una spalla e altre ferite sul resto del corpo un biker straniero soccorso intorno alle 13 e 30 di oggi nell’immediato entroterra finalese.

Secondo quanto appreso, è stato un suo amico ad allertare i soccorsi a seguito di una caduta, avvenuta lungo i sentieri della zona, non lontano dalla strada Beretta.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e del 118.

Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori e, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, le sue condizioni cliniche, nel complesso, non sono giudicate gravi.