  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ferito

Biker caduto a Bormida, soccorso con l’elicottero

Sul posto sono intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco, Croce Bianca di Carcare e 118

grifo

Bormida. Un biker 30enne è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi durante una caduta lungo i sentieri nel territorio comunale di Bormida.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.00, in una zona vicno alla strada provinciale che porta al Colle del Melogno.

Secondo quanto appreso, il biker ha riportato alcuni traumi: sul posto sono intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco, Croce Bianca di Carcare e 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, vista la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il successivo trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.