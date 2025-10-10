Biker caduto a Bormida, soccorso con l’elicottero

Bormida. Un biker 30enne è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi durante una caduta lungo i sentieri nel territorio comunale di Bormida.

L’incidente si è verificato intorno alle 16.00, in una zona vicno alla strada provinciale che porta al Colle del Melogno.

Secondo quanto appreso, il biker ha riportato alcuni traumi: sul posto sono intervenuti soccorso alpino, vigili del fuoco, Croce Bianca di Carcare e 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari, vista la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il successivo trasporto in ospedale.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, le sue condizioni non sono giudicate gravi.