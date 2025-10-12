  • News24
Ferito

Biker cade e si infortuna sul sentiero Rollercoaster a Magliolo: intervengono i soccorsi

È stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un sospetto trauma di bacino

Generico ottobre 2025

Magliolo. Intervento di soccorso Magliolo: un biker tedesco di 44 anni è caduto ed è rimasto ferito mentre stava percorrendo il sentiero Rollercoaster. E’ avvenuto poco dopo le 12 di oggi.

Sul posto soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco la Croce Rossa di Magliolo.

L’uomo è stato medicato e stabilizzato, quindi con un mezzo forestale è stato portato sulla strada dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce Rossa locale.

È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un sospetto trauma di bacino.

