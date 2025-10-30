Beach volley ad Andora: i vincitori dei tornei B1 1500 maschile e femminile

Andora. Grandissimo spettacolo ad Andora con il Riviera Beach Volley, che si è concluso con le premiazioni del Serie Beach Fipav B1 1500 maschile e femminile.

Forte la partecipazione di atleti di prima fascia nazionale. Su sei campi allestiti su una spiaggia baciata da un sole estivo, nel torneo maschile ha dominato la coppia formata dal romano Paolo Ingrosso e dal giovane talento torinese Raoul Acerbi, che si sono imposti con un combattutissimo 2-0 sulla coppia ligure composta dall’albissolese Felix Arpino e dal chiavarese Simone Podestà, uno dei migliori giocatori liguri.

Terzo posto a pari merito per Sam Fioretta (Pavia) e Beppe Amaro (Milano), insieme al duo della scuola CUS Torino Beach Volley formato da Dario Paglia e Matteo Canegallo (Roma).

Nel femminile, podio a pari merito per la coppia ligure Montedoro–Gulisano e le torinesi Concetti–Biancini, mentre il terzo gradino è stato condiviso tra la torinese Valentina Di Prima e la milanese Chiara Zanon, insieme alla coppia più accreditata della manifestazione composta dalla romana Alice Pratesi e dalla fiorentina Sofia Orciani.

“Concludiamo qui una stagione straordinaria – spiega il presidente del Riviera Beach Volley Alessio Marri –: 100 campi e 9 location in tutta la Liguria, oltre 5.000 atleti e 40 eventi. Ringraziamo il sindaco di Andora Mauro Demichelis e l’assessore allo Sport Ilario Simonetta per il sostegno. Con l’Amministrazione stiamo valutando la possibilità di ospitare eventi di carattere internazionale, per accogliere coppie da tutto il mondo.”

“Si può davvero dire che il nostro litorale ha dato spettacolo grazie ad atleti di grande valore – dichiara l’assessore Ilario Simonetta –. Sono grato all’Associazione Bagni Marini e agli stabilimenti balneari di Andora, che hanno messo a disposizione strumenti e spazi con grande disponibilità. Cito per tutti il presidente Massimo Galleano e il vicepresidente Davide Filippone. Le potenzialità del nostro litorale, con la sua capacità di accogliere eventi sportivi sia in spiaggia che in mare, sono state confermate da una molteplicità di manifestazioni che possono accrescere l’interesse verso Andora anche fuori dalla classica stagione balneare”.