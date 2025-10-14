Londra. Il primo titolo iridato conquistato all’estero dal team italiano al “World Champion Festival” C.M.C., la Confederazione Mondiale della Coiffeur, che si è svolto al Salone Internazionale di Londra. Tra i protagonisti ancora lui, il savonese Federico Antonelli, già campione del mondo nel 2021.

All’evento mondiale Federico Antonelli ha svolto il ruolo di giudice competitor e direttore artistico di Moda Beard Style, la figura alla quale viene affidatata la stesura delle regole e della procedura della competizione che raggruppa i migliori professionisti al mondo di acconciature e del settore hair and beauty.

Inoltre, come coach ha conquistato con la sua squadra due ori, il primo nella categoria “Beard Style”, il secondo nella categoria “Beard Classic”. Ma non solo: assieme agli altri coach italiani presenti al mondiale, ha portato a casa il titolo assoluto a squadre.

Gli allenatori presenti assieme lui: Giovanni Di Lauro, Carmine Riccardi, Paolo Maione, Marco Pezzella e Luigi Caterino, oltre al presidente della Federazione mondiale C.M.C. Antonio Bilancio e il presidente CAT Italia Luigi Bilancio. Con loro, ad immortalare le fasi della gara il cameraman Luca Fasulo.

Tre le giornate di tagli e acconciature speciali e originali: sabato l’anteprima con lo show e le dimostrazioni pratiche svolte nell’ambito della partnership con Pixel C3 e Talos Barber, mentre domenica e lunedì è stata la volta della sfida vera e propria, con la vittoria finale della rappresentativa CAT Italia – Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure e dell’Estetica italiana.

guarda tutte le foto 9



Barba e acconciature, l’Italia è campione del mondo

“Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a quanti mi hanno seguito in questi anni – ha detto lo stesso Antonelli – Questa Coppa la sento tantissimo… la sento perché abbiamo sudato insieme ai concorrenti e quando hanno vinto ci siamo emozionati quanto loro: essere dei coach non è una cosa semplice… Sudore, passione, orari notturni, messaggi e tanto altro…”.

“Un onore immenso fare parte di questo grande gruppo di professionisti: abbiamo dimostrato di essere al top nello “style sistem”, con tagli e acconciature di assoluto livello”.

“Grazie davvero ragazzi per questo ennesimo successo ottenuto da tutti noi. Grazie ai coach, grazie ai direttori, grazie presidenti e agli operatori davanti e dietro le quinte per i sacrifici che vengono sempre ripagati, come per questo storico titolo mondiale” conclude Antonelli.