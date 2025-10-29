Bando comunale per il sostegno al commercio, “Insieme per Carcare”: “Dopo sei mesi a che punto siamo?”

Carcare. Nuova interrogazione con discussione in Consiglio comunale presentata dal gruppo di minoranza “Insieme per Carcare” in merito al bando per il sostegno del commercio.

Lo scorso aprile su tutti gli strumenti mediatici locali si titolava che il Comune avrebbe investito cento mila euro nel commercio, per incentivare l’apertura di nuove attività nel centro storico – scrivono i consiglieri di opposizione – Gli articoli tutti, citavano con precisione gli importi economici che il Comune avrebbe destinato al bando: L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rodolfo Mirri ha deciso di investire in un bando dedicato per incentivare l’apertura di negozi e punti vendita in via Castellani e via Garibaldi… Nel dettaglio le interviste al sindaco aiutavano a capire a chi fosse indirizzato e la costituenda commissione di valutazione. “Stiamo mettendo a punto le regole per partecipare a questa opportunità – spiegava il primo cittadino su Ivg.it – Il nostro obiettivo è quello di attirare nuove realtà, in particolar modo categorie merceologiche ad oggi assenti, per ripopolare il centro storico di attività e far ripartire il settore che ha subito una notevole battuta d’arresto. Saranno resi noti a breve i parametri utili per partecipare, saranno, ad esempio, “premiate” le proposte che coinvolgono i giovani e le donne, per un massimo totale di venti mila euro”, scrivono dal gruppo.

“Ora è nostra intenzione chiedere all’assessore competente Massimo Marini, a distanza di 6 mesi dal sopracitato annuncio mediatico, lo stato di avanzamento dell’iniziativa. Al contempo di conoscere e visionare i dettagli amministrativi con gli atti sino ad oggi messi in campo per perseguire questo obiettivo”, sollecitano i consiglieri Alessandro Ferraro, Franco Bologna, Christian De Vecchi e Stefania Resio.

A rispondere è il vice sindaco e assessore al commercio Massimo Marini: “Gli ultimi mesi sono stati davvero pesanti per il nostro Comune, con due alluvioni e una grandinata, motivo per il quale abbiamo deciso di rimandare al prossimo anno questa operazione. Purtroppo i soldi destinati al bando sono serviti per tamponare le varie emergenze e, anche per sensibilità nei confronti di chi ha subito gravi danni, abbiamo optato per investire denaro nel ripristino di ciò che il maltempo ha danneggiato. E’ comunque una proposta utile che non accantoniamo, e che intendiamo riproporre il prossimo anno con l’inserimento della stessa cifra nel bilancio preventivo 2026”.