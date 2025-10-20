Bacigalupo, Russo presenta il progetto a Bucci: campo in sintetico, intervento sulle gradinate per ospitare 3mila spettatori

NacigaSavona. Realizzazione del campo in sintetico, idoneo per le partite di calcio,

un intervento sulle gradinate lato via Cadorna per ripristinarne l’agibilità e consentire di ospitare 2 o 3 mila spettatori, la messa in sicurezza delle tribune lato via Chiabrera per consentire di nuovo la fruibilità di locali come il bar, gli spogliatoi e gli uffici, il rifacimento totale dell’impiantistica e delle torri faro.

Sono questi gli interventi previsti dal progetto che il sindaco di Savona Marco Russo ha presentato oggi al presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Considerata l’importanza dell’argomento e il fatto che il presidente Bucci era intervenuto sul tema personalmente ho ritenuto opportuno anticipargli il percorso che il Comune di Savona ha definito per il suo recupero”.

L’importo complessivo dei lavori, come già anticipato, è di oltre 3 milioni di euro: “L’intervento è molto oneroso, il Comune compartecipa per il 30% della spesa, quindi è necessario che su questo vi sia una forte sinergia tra Comune e Regione, per questo è stato importante l’incontro di oggi con il presidente”.

“Come più volte ribadito – aggiunge Russo -, lo stadio è una nostra priorità come luogo simbolico dello sport e, in particolare, del calcio savonese, e l’assessore Rossello da tempo sta lavorando a questo obiettivo. Però, come sappiamo, il problema del Bacigalupo non è solo legato al recupero del campo e dell’impianto, ma alla compatibilità con i vincoli idrogeologici che riguardano l’esondabilità del Rio Molinero. Quindi il progetto deve tenere conto anche di questa importante complessità. Dobbiamo purtroppo prendere atto che il rischio di idraulico non consente l’agibilità delle curve e delle tribune situate sul lato verso il rio Molinero, però è possibile operare sul lato opposto di via Cadorna”.